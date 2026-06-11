Возглавил работу комиссии председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

На мероприятие были приглашены жители Гусевицкого сельсовета трудоспособного возраста, не занятые в экономике.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели жизненные обстоятельства каждого обратившегося и предложили варианты трудоустройства. Для повышения эффективности встречи в работе комиссии приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций, расположенных на данной территории.

Помимо поиска работы приглашенным гражданам разъяснили последствия неофициальной занятости как в Беларуси, так и за ее пределами, а также отсутствия трудовой деятельности в принципе и его влияния на будущую пенсию.



Традиционно особый акцент был сделан на проведении профилактической работы с данными гражданами представителями районного отдела по ЧС, ОВД райисполкома и центральной районной больницы в части обеспечения безопасности их жизнедеятельности, сохранности имущества, пагубного влияния алкоголя и курения.

Комиссия продолжит работу по содействию занятости населения, уделяя особое внимание информированию граждан о возможностях официального трудоустройства и мерах социальной поддержки.

Наталья Логунова

Фото из архива участников