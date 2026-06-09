Основная тема обсуждения – вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения семейных ценностей. Как отметила заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, сегодня как никогда важно оградить наших детей от чрезмерного влияния Интернета и насаждаемых извне псевдоценностей. Совместными усилиями системы образования, семьи и церкви можно вырастить достойных граждан своей страны.

В ходе диалога внесены предложения по формату проведения Пасхального фестиваля и районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда». Также участники встречи обратили внимание на мероприятия по популяризации семейных ценностей. «Если мы хотим, чтобы дети почитали семейные традиции, передавали их, то следует чаще проводить подобные мероприятия», – уверен Сергий Пешко.

Особый интерес у участников вызвало обсуждение совместных проектов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Священнослужители поделились опытом проведения встреч, мероприятий в учреждениях образования, которые находят живой отклик у учащихся.

По итогам встречи намечен ряд совместных мероприятий, приуроченных к государственным и церковным праздникам, и достигнута договоренность об усилении информационно-просветительской работы в трудовых коллективах и с населением.

Евгений Коновалов

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