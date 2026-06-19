Все организации и учреждения Будакошелевщины активно включились в работу. Так, в СУП «Морозовичи-Агро» на МТФ «Бушевка» трудились учителя Бушевской школы и сотрудники территориального центра социального обслуживания населения района. Они занимались покраской ворот и побелкой стен внутри сараев. Как рассказала учитель английского языка Андриана Маслякова, педагоги прекрасно понимают, насколько важен и непрост труд животноводов. Поэтому откликнулись на предложение помочь в наведении порядка на ферме.

– Своим коллективом мы поддерживаем такие инициативы. Благодаря животноводам у нас на столе всегда есть молочные и мясные продукты. Так что наша сегодняшняя помощь в благоустройстве – это своего рода благодарность за их труд, – сказала она.

Кипела работа и на МТФ «Папоротное», где ловко орудовали кистями члены районного отделения партии «Белая Русь» – представители райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Морозовичского сельисполкома и СУП «Морозовичи-Агро». Они белили стены и ограждения в сараях.

– Совместными усилиями мы выполнили работы по побелке и благоустройству фермы, – поделилась председатель Морозовичского сельисполкома Алла Братикова. – Думаю, местные труженики оценят наши старания.

Евгений Коновалов

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