Сегодня в 05:30 42-летний водитель автомобиля «Ауди», двигаясь в д. Уза, по предварительной информации не справился с управлением, ушел в занос и совершил наезд на бетонное ограждение.



В результате происшествия водитель погиб на месте происшествия, 34-летний пассажир с травмами госпитализирован.

Буда-Кошелевский ОГАИ призывает водителей к внимательности!

При управлении транспортом запрещено отвлекаться от управления автомобилем, скорость необходимо выбирать исходя из дорожной обстановки и времени суток.

Водитель, равно как и все его пассажиры, во время движения должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Фото из архива Буда-Кошелевского ОГАИ