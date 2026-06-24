В рамках Недели молодежи и студенчества на базе аграрно-технического колледжа прошел турнир по воркаут-фристайлу «Наследники Победы».

Участниками соревнования стали 11 ребят, которые показали свои навыки в выполнении элементов воркаута, продемонстрировали силу и ловкость.

Поприветствовав участников и гостей турнира, директор колледжа Николай Адашкевич отметил, что подобные соревнования становятся доброй традицией и показывают, насколько сильна и талантлива молодежь, которая учится и развивается в стенах колледжа. Он подчеркнул, что турнир «Наследники Победы» – это также возможность воспитать в молодежи чувство ответственности, дисциплины и готовности защищать свою Родину. Также Николай Борисович акцентировал внимание на важности соблюдения техники безопасности и напомнил ребятам, что здоровье – это главный ресурс, который нужно беречь с молодости.

По итогам соревнований победу одержал Александр Бруенков. Второе место занял Павел Лейковский, третьим стал Станислав Тупилов.

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис поблагодарила ребят за активное участие, отметила их стремление к самосовершенствованию и пожелала не останавливаться на достигнутом. Она подчеркнула, что воркаут – это не только спорт, но и дисциплина, которая воспитывает характер и волю, а также вдохновляет на новые победы. Все призеры были награждены дипломами и призами от РО ОО «БРСМ».

Елизавета Малая

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