По сообщению «Гомельэнерго», электроснабжение нарушено в 30 населенных пунктах. Больше всего из-за грозовой активности пострадали Гомельский, Жлобинский и Лоевский районы.
Причинами отключений стали обрывы проводов линий электропередачи, вызванные падением деревьев, а также повреждение опор и других элементов ЛЭП. Бригады оперативно приступили к восстановительным работам.
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электротехнических установок и линий электропередачи. Запрещается подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров.
Чтобы сообщить о повреждениях в электрических сетях или о нарушениях в электроснабжении, воспользуйтесь единым диспетчерским номером электросетей 144 или номером 115 службы ЖКХ.