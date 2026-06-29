По сообщению «Гомельэнерго», электроснабжение нарушено в 30 населенных пунктах. Больше всего из-за грозовой активности пострадали Гомельский, Жлобинский и Лоевский районы.

Причинами отключений стали обрывы проводов линий электропередачи, вызванные падением деревьев, а также повреждение опор и других элементов ЛЭП. Бригады оперативно приступили к восстановительным работам.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электротехнических установок и линий электропередачи. Запрещается подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров.

Чтобы сообщить о повреждениях в электрических сетях или о нарушениях в электроснабжении, воспользуйтесь единым диспетчерским номером электросетей 144 или номером 115 службы ЖКХ.

Гомельщина официально