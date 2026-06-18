В рамках санитарного дня в агрогородке Широкое развернулись работы по благоустройству территории площадью около 1,7 га. Ранее здесь был парк, но со временем он зарос дикой порослью и кустарниками. Обустроить эту территорию для активного отдыха местных жителей предложил районный Совет депутатов.

Поэтому к реализации проекта сегодня подключились представители райсовета, председатели сельисполкомов, депутаты Широковского сельского Совета депутатов, а также работники учреждений и организаций района. Общими силами была скошена трава, вырублена поросль, убран мусор. Важно, чтобы и широковцы в дальнейшем поддерживали порядок на этой территории.

Жители населенного пункта, которые также принимают активное участие в работах, с нетерпением ждут, когда эта территория вновь станет любимым местом для встреч и прогулок.

Елизавета Малая

Фото автора