Картофель сейчас в фазе смыкания ботвы в рядках. В эту фазу необходимо приступить к профилактическим обработкам картофеля против фитофтороза независимо от групп созревания. До появления заболевания на семенном и продовольственном картофеле применяют как комбинированные, так и контактные препараты, после проявления болезни используют контактные препараты. Срок действия комбинированных препаратов — 10-14 дней, контактных — 7-10.

Инфекционные болезни — самая обширная и распространенная группа заболеваний на картофеле. Среди грибных болезней картофеля наиболее распространены: альтернариоз, фитофтороз картофеля и др.

Альтернариоз — болезнь появляется на 1-2 недели раньше фитофтороза. Оптимальные условия для ее появления складываются при температуре выше 17°С, при относительной влажности воздуха 80-90%, а также при выпадении кратковременных дождей или обильных ночных рос.

Возбудителем поражаются листья, стебли, черешки и реже клубни (заметен через 2-3 недели после уборки). На листьях — мелкие, угловато-округлые хлоротичные пятна, которые постепенно приобретают коричневую окраску с сероватым оттенком. На черешках и стеблях — пятна в виде штрихов длиной до 4 см или язв, слегка погруженных в ткани, с редкими концентрическими кругами.

Фитофтороз — одно из самых опасных и повсеместно распространенных заболеваний картофеля. Проявляется в фазу бутонизации — начало цветения картофеля. Поражаются листья, стебли, клубни, бутоны, ягоды. В годы с сухим и теплым летом пятна вначале обнаруживаются на листьях нижнего и среднего яруса, а при повышении влажности выше 75% и температуре 14-20°С поражаются верхние листья, верхушки стеблей и цветоножки, а также бутоны и ягоды. Сильно пораженные клубни сгнивают при хранении.

Профилактическую обработку проводят и при первых признаках проявления альтернариоза.

По информации Буда-Кошелевской инспекции по семеноводству, карантину и защите растений