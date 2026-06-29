Было отмечено, что закуплено топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, средства защиты растений. Парк зерноуборочных комбайнов готов на 94%, зерносушильные комплексы – на 86%.

Как отметил председатель облисполкома Иван Крупко, решены и кадровые вопросы. К уборочной подключатся работники сторонних организаций, а также военнослужащие. Создано 6 механизированных отрядов, они станут серьезным подспорьем во время страды.

АПК области на заседании доведены конкретные задачи и сроки. До 5 июля нужно завершить первый укос трав, до 10 июля — подкормку кукурузы. До 8 июля необходимо отремонтировать все зерноуборочные комбайны и пройти на них техосмотр. До 1 сентября аграрии должны убрать с полей солому.

Гомельщина официально