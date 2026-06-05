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Сегодня на территории Чеботовичского сельсовета прошел районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села».

В конкурсе приняли участие восемь молодых семей из разных сельсоветов Будакошелевщины. У каждой – своя история, свои традиции и увлечения, но всех объединяла любовь к земле и к своему делу.

С приветственным словом к участникам обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай:

– Сегодня мы чествуем лучшие молодые семьи нашего района. Вы – наша гордость и будущее региона. Труд на земле требует не только силы и мастерства, но и огромной любви к своему делу. Вы доказываете своим примером, что жить и работать на селе – это почетно, перспективно и очень престижно. Государство всегда будет поддерживать инициативных, трудолюбивых людей, которые связали свою жизнь с развитием агропромышленного комплекса и процветанием страны. Дорогие конкурсанты, участие в этом проекте – уже большая победа. Сегодня вам предстоит проявить сплоченность, командную работу, взаимовыручку, творчество и спортивный задор. Пусть этот день подарит вам массу положительных эмоций, а зрителям – незабываемый праздник. Желаю всем удачи, честной борьбы и заслуженной победы. Пусть в ваших домах всегда царит уют, мир и взаимопонимание.

Программа мероприятия была насыщенной. Так, в конкурсе «Год белорусской женщины» участники представили творческие номера, прославляющие женщину-труженицу и женщину-мать. В рамках испытания «Творческие выставки» семьи показали свои увлечения, кулинарное мастерство, изделия декоративно-прикладного творчества и семейные награды. Конкурс «Вместе трудиться – своей семьей гордиться» потребовал от супругов силы и сноровки: нужно было расколоть дрова и собрать из поленьев слово «Семья». Также женщины разгадывали ребусы о белорусских травах, а завершилась программа спортивной эстафетой, где супруг сажал картошку, ребенок выкапывал, а жена чистила – при этом не только на скорость, но и на качество.

Все семьи-участницы получили дипломы за участие, ценные подарки и памятные сувениры от организаторов и спонсоров. Среди них – семьи Владимира и Анны Козловых (Губичский сельсовет), Владимира и Светланы Устинович (Коммунаровский), Вадима и Ружены Солоненко (Кривский), Алексея и Анны Ванаковых (Морозовичский), Евгения и Екатерины Купцовых (Октябрьский), Дениса и Ирины Евсеевых (Рогинский), Дениса и Ольги Сивенковых (Уваровичский), Дмитрия и Екатерины Яскиных (Узовский).

По итогам всех испытаний 3-е место заняла семья Сивенковых, 2-е присуждено семье Евсеевых. Первого места удостоена семья Ванаковых Алексея и Анны. Именно они представят Буда-Кошелевский район на областном этапе проекта. Победителям вручили кубок, диплом, сертификат на 100 кг пшеницы от КСУП «Губичи», а также сертификат на получение поросенка от ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект». Семьи, занявшие второе и третье места, получили сертификаты на 50 кг пшеницы.

Спонсорами мероприятия выступили РО ОО «БРСМ», районные профсоюзные организации работников АПК, образования и науки, культуры, ППО райисполкома и РУП «Белоруснефть-Особино», Рогинский сельсовет, КСУП «Губичи», ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект».

Елизавета Малая

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