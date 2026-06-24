Сколько дней белорусы будут работать и отдыхать в июле рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, передает БЕЛТА.

В Минтруда напомнили, что в июле 31 день. Из них нерабочих — 9 дней, включая праздники и выходные. Рабочих дней будет 22, один из которых является предпраздничным.

Так, 3 июля (пятница) в стране отмечают День Независимости Республики Беларусь, который является нерабочим праздничным днем. В 2026 году этот праздник выпадает на пятницу, что обеспечит белорусам трехдневные выходные с 3 по 5 июля. Кроме того, 2 июля (четверг) будет предпраздничным рабочим днем с сокращенной продолжительностью на 1 час.

Также в Минтруда отметили, что если вы работаете на 0,5 ставки, то в предпраздничный день ваше рабочее время сокращается пропорционально — на 30 минут. Если сокращение в предпраздничный день невозможно (например по условиям непрерывного производства), переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как для сверхурочной работы.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются.

Расчетная норма рабочего времени в июле при 40-часовой рабочей неделе составит 175 часов для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, и 173 часа для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье. Расчетная норма рабочего времени на 2026 год установлена постановлением Минтруда от 16 сентября 2025 года №95 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2026 год».