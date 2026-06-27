Учреждения высшего образования Беларуси начинают прием документов у абитуриентов-целевиков, сообщает БЕЛТА.





Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков.

Для участия в конкурсе на получение высшего образования на условиях целевой подготовки поступающий подает договор о целевой подготовке специалиста, медицинскую справку, рекомендацию с последнего места работы (службы) или педагогического совета учреждения образования, которое окончил абитуриент, документ, удостоверяющий личность, характеристику, выданную школой, гимназией, лицеем или колледжем. Также будет необходим документ об образовании и документы о льготах (при их наличии).

Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией — заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. На наиболее востребованные экономикой специальности эта норма не распространяется.

Абитуриенты, поступающие на условиях целевого договора, проходят одно внутреннее вступительное испытание в устной или практической форме по первому профильному предмету. Конкурс будет выстраиваться на основе суммы среднего балла документа об образовании и балла, полученного на внутреннем вступительном испытании. Вопросы для внутренних испытаний по каждому учебному предмету размещены на сайте Минобразования и вузов.

Поступающие, которые не пройдут по конкурсу для получения высшего образования на условиях целевой подготовки, могут участвовать в конкурсе на общих основаниях. Для этого им необходимо предоставить сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования.

Дополнительную информацию по вопросам поступления для получения высшего образования на условиях целевой подготовки можно получить в приемных комиссиях университетов.

Всего планируется набрать около 6,3 тыс. первокурсников с целевыми направлениями.

С 27 июня по 1 июля документы в вузы также подают победители университетских олимпиад, которые проводились в этом году в 21 региональном университете страны.