Учреждения высшего образования Беларуси начинают прием документов у абитуриентов-целевиков, сообщает БЕЛТА.
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Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков.
Для участия в конкурсе на получение высшего образования на условиях целевой подготовки поступающий подает договор о целевой подготовке специалиста, медицинскую справку, рекомендацию с последнего места работы (службы) или педагогического совета учреждения образования, которое окончил абитуриент, документ, удостоверяющий личность, характеристику, выданную школой, гимназией, лицеем или колледжем. Также будет необходим документ об образовании и документы о льготах (при их наличии).
Абитуриенты, поступающие на условиях целевого договора, проходят одно внутреннее вступительное испытание в устной или практической форме по первому профильному предмету. Конкурс будет выстраиваться на основе суммы среднего балла документа об образовании и балла, полученного на внутреннем вступительном испытании. Вопросы для внутренних испытаний по каждому учебному предмету размещены на сайте Минобразования и вузов.
Поступающие, которые не пройдут по конкурсу для получения высшего образования на условиях целевой подготовки, могут участвовать в конкурсе на общих основаниях. Для этого им необходимо предоставить сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования.
Дополнительную информацию по вопросам поступления для получения высшего образования на условиях целевой подготовки можно получить в приемных комиссиях университетов.
Всего планируется набрать около 6,3 тыс. первокурсников с целевыми направлениями.