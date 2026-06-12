Учебный год завершен – а это значит, наступает идеальное время для выгодных обновлений! Пора порадовать себя и близких техникой, которая пригодится и для летнего отдыха, и для успешного старта следующего учебного сезона.

Магазины официального дилера А1 приглашают за покупками, которые сочетают выгоду, качество и максимум возможностей.

В нашем магазине вы найдете:

Смартфоны ведущих брендов – для общения, ярких летних фото и легкой подготовки к учебе в будущем;

Планшеты и ноутбуки – идеальный баланс: развлечения на каникулах и надежные помощники для новых учебных задач;

Технику для дома и красоты – добавьте комфорта и наслаждайтесь летом на максимум;

Аксессуары – чтобы любые устройства работали удобно и эффективно каждый день.

Все устройства можно приобрести в выгодную рассрочку до 24 месяцев без первоначального платежа и без переплат (для некоторых устройств). На все товары предоставляется официальная гарантия.

Кроме того, до 22 июня в А1 действует акция со скидками до 45% на широкий ассортимент техники, который придется по вкусу как школьникам и студентам, так и целым семьям. Подробнее ознакомиться со списком актуальных предложений можно по ссылке. А также следите за розыгрышами, акциями, спецпредложениями и новинками в Telegram-канале A1 Беларусь – подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей!

В том числе в магазине официального дилера можно подключиться к мобильной сети А1 и получить консультацию специалистов по услугам А1.

Начните лето с обновок, которые будут радовать вас и сегодня, и в новом учебном году!

Ждем вас в официальном дилерском магазине А1 по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Головачёва,1 .

УНП 101528843