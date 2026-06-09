Как пояснила заместитель прокурора района Виктория Стрижнева, представляющая сторону обвинения, в марте текущего года жители района, предварительно вступив в сговор со сторожем одного из сельхозпредприятий, под покровом ночи проникли на территорию зерносклада. Подобрав ключи к дверному замку, мужчины похитили 19 мешков ярового ячменя (порядка 820 кг.), часть из которого до задержания успели вывезти на личном автомобиле. В результате действий недобросовестных граждан хозяйству был нанесен ущерб на сумму свыше 720 руб.

Приговором районного суда обвиняемые признаны виновными в хищении (краже) имущества, совершенной группой лиц, и на основании ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначена наказание в виде ограничения свободы сроком на один год каждому без направления в исправительное учреждение открытого типа. Легковой автомобиль, на котором перевозили похищенное, изъят в собственность государства.

Подготовила Татьяна Титоренко