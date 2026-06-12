Выпускные вечера с вручением аттестатов, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, проводятся на базе школ. В отдельных случаях выпускной вечер может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или учреждениях культуры. Время начала выпускного вечера, его продолжительность, а также место проведения определяются решением руководителя учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета.