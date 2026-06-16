Более 58 тысяч выпускников 11‑х классов 12 июня попрощались со школой. Впереди у них – вступительная кампания, и, судя по первым итогам централизованного экзамена и централизованного тестирования, борьба за место в университете обещает быть серьезной.

Как отметил министр образования Андрей Иванец, в этом году зафиксирован достаточно высокий уровень сдачи ЦЭ и ЦТ. Число стобалльников выросло, а средний балл по всем предметам поднялся на 2–3 пункта по сравнению с прошлым годом.

– Это значит, что проходные баллы в вузы, скорее всего, увеличатся, а конкурс станет более напряженным, – отметил министр.

Однако будущих абитуриентов есть чем обнадежить: в 2026 году количество бюджетных мест увеличено и превышает 33 тысячи. Особый акцент сделан на специальности, которые сегодня наиболее востребованы в экономике – медицинские, педагогические и инженерные профили.

– Мы уверены в том, что впереди у этих ребят – замечательное будущее, потому что каждый из выпускников найдет свое место в жизни. Кто-то поступит в колледж, кто-то – в университет. Но самое главное: он получит то образование, которое позволит ему в дальнейшем получить путевку в жизнь, – подчеркнул Андрей Иванец.

Напомним, что в этом году вступительная кампания в вузах пройдет в несколько этапов. Целевой прием запланирован с 27 июня по 2 июля. Прием документов у победителей университетских олимпиад также организуют с 27 июня по 1 июля, а 2 июля уже будут известны списки первокурсников. Основной этап вступительной кампании на бюджетные места пройдет с 12 по 25 июля, итоги зачисления станут известны 27 июля. На платном отделении документы будут принимать с 12 июля по 1 августа, за исключением специальностей, где нужно сдавать внутренний экзамен, – здесь контрольная дата 17 июля. Списки первокурсников озвучат к 3 августа.

Выпускникам предстоит определиться не только с выбором учебного заведения, но и с формой обучения: помимо традиционного дневного отделения, доступны вечерняя и заочная формы, а также целевая подготовка.

Для тех, кто не планирует поступать в университет, открыты двери колледжей: на уровень профессионально-технического образования документы принимают уже с 15 июня, среднего специального – с 18 июля. Таким образом, система образования готова предложить разнообразные траектории для каждого выпускника.

Пока же главное для вчерашних школьников – не паниковать из-за возможного роста проходных баллов, а сосредоточиться на выборе специальности по душе. Ведь, как отмечают в Министерстве образования, высокий балл – это не единственный залог успеха, а лишь одна из ступеней на пути к профессиональной реализации.

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