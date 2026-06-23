Уже на этой неделе Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции — именно здесь пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России.
За годы проведения форум стал традиционной диалоговой площадкой для представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран
Ключевые события Форума:
− 25 июня — B2B-встречи, переговоры и прямой диалог деловых кругов;
− 26 июня — Пленарное заседание XIII Форума регионов;
− 27 июня — выставка-ярмарка для всех желающих (вход свободный с 11:00 до 18:00, Минский международный выставочный центр BELEXPO).
Вас ждут презентации, мастер-классы и дегустации от белорусских и российских производителей, ремесленников и отраслевых гигантов (МАЗ, МТЗ, «Беллегпром», «Интеграл» и другие).