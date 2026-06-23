Уже на этой неделе Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции — именно здесь пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России.

За годы проведения форум стал традиционной диалоговой площадкой для представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран

Ключевые события Форума:

− 25 июня — B2B-встречи, переговоры и прямой диалог деловых кругов;

− 26 июня — Пленарное заседание XIII Форума регионов;

− 27 июня — выставка-ярмарка для всех желающих (вход свободный с 11:00 до 18:00, Минский международный выставочный центр BELEXPO).

Вас ждут презентации, мастер-классы и дегустации от белорусских и российских производителей, ремесленников и отраслевых гигантов (МАЗ, МТЗ, «Беллегпром», «Интеграл» и другие).