29-30 июня в Гомеле прошел финал областных соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

В средней группе (мальчики 2014–2015 годов рождения) сошлись команды из Октябрьского, Жлобинского, Наровлянского, Буда-Кошелевского, Мозырского, Лельчицкого районов и Новобелицкого г. Гомеля. По итогам соревнований в упорной борьбе наша команда заняла 3 почетное место. Учащийся гимназии Илья Искрицкий признан лучшим полузащитником турнира.

Поздравляем ребят и их тренеров с победой. Молодцы! Так держать!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников