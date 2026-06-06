С 19 июня правила контроля за порядком на участках станут строже.

Как информирует районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Кодекс об административных правонарушениях добавлена статья 16.46 – «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Речь идет не про обычную сорную траву. По новому законодательству владельцы земельных участков обязаны уничтожать опасные инвазивные растения: борщевик Сосновского, золотарник канадский.

Золотарник с его красивыми желтыми цветами кажется безобидным, но на самом деле он выживает с земли культуры и является сильным аллергеном. А сок борщевика и вовсе оставляет на теле глубокие химические ожоги.

Если на вашем участке или прямо за вашим забором найдут эти растения, а работы по их уничтожению не ведутся, штраф может составить до 450 рублей (10 б.в.). Убирать их необходимо не только во дворе, но и на прилегающей территории.

«Давайте вместе сделаем наш район чистым и безопасным!» – призывает инспекция.