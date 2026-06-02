В первую очередь Людмила Адамовна обратила внимание на безопасность детей в каникулярный период. Сегодня для всех субъектов профилактики стоит общая задача – сделать так, чтобы дети отдыхали, набирались сил и не попадали в учреждения здравоохранения с травмами, в том числе полученными на пожарах. Поэтому необходимо, чтобы в домах были установлены автономные пожарные извещатели. Нередко дети травмируются и на дорогах, так как не обозначают себя светоотражающими элементами и не знают элементарных правил безопасного поведения, забывают спешиваться у пешеходных переходов и катить двухколесное транспортное средство. Людмила Кураликова призвала взрослых не оставаться равнодушными и напоминать ребятам о правилах поведения при пересечении проезжей части.

Говоря о деятельности учреждений социальной сферы, Людмила Адамовна поделилась успехами работников культуры. В частности, в мае состоялась защита учреждений культуры района, и комиссия высоко оценила как выступления наших талантов, так и выставки мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

В ходе диалога заместитель председателя райисполкома напомнила, что с 5 июня начинают работу молодежные площадки. Они будут проводиться по пятницам. Также из ближайших мероприятий – районный этап республиканского конкурса «Властелин села», который пройдет на этой неделе в Чеботовичах. Заявки на участие уже подали 8 молодых семей. Победитель представит Будакошелевщину на областном этапе. 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пройдут митинги и другие памятные мероприятия. Ведется подготовка к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь.

Обратилась Людмила Кураликова и к теме проведения выпускных вечеров, которые пройдут 12 июня в стенах учебных заведений района.

Узнали педагоги СПЦ и о том, что к осени планируется завершить реконструкцию стадиона. Также запланировано открытие в райцентре в нынешнем году отделения круглосуточного пребывания на 70 человек.

В свою очередь работники социально-педагогического центра интересовались вопросами благоустройства территорий в г. Буда-Кошелево (покоса сорной растительности по ул. Совхозной и около водоема по ул. Озерной, наличия неприятного запаха в воздухе после сжигания мусора на одном из домовладений по ул. Школьной). Все обозначенные вопросы взяты на контроль.

Евгений Коновалов

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