Владимир Владимирович проинформировал о перспективах строительства в районе. Что касается райцентра, то ведется разработка генплана города, согласно которому в Буда-Кошелеве дополнительно появится квартал индивидуальной жилой застройки на 50 домов. В а.г. Коммунар в этом году начнется строительство 60-квартирного жилого дома. В 2027-м году многоквартирные дома появятся в г.п. Уваровичи и а.г. Широкое.

Кроме того, определено и место расположения физкультурно-оздоровительного комплекса – в районе ул. Совхозной. Планируется, что к новому учебному году будет завершена реконструкция городского стадиона.

В ходе диалога работники представительства обратились с вопросом необходимости проведения ремонта дорожного покрытия на участках ул. Вишневой и Тельмана. Он взят на контроль и будет направлен заинтересованным службам для исполнения.

Евгений Коновалов

Фото автора