В начале встречи Владимир Ковалев обратил внимание на участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий. Чтобы снизить их количество, в г. Буда-Кошелево планируется установка дополнительных лежачих полицейских, зигзагообразных разметок перед пешеходными переходами, обустройство пешеходных дорожек.

Продолжая общение, Владимир Владимирович проинформировал, что генпланом развития районного центра предусмотрены многоквартирная жилая застройка в районе ул. Совхозной, реконструкция в следующем году котельной по ул. Лавриновича. Что касается городского стадиона, то его открытие запланировано на 1 сентября. Помимо футбольного поля, на спортивном объекте будут функционировать хоккейная, баскетбольно-воллейбольная площадки.

В теме развития Будакошелевщины заместитель председателя райисполкома отметил, что сейчас ведется подготовка г.п. Уваровичи к районным «Дожинкам». Преобразования ожидают и аг. Широкое, в котором в 2027 году пройдет этот сельскохозяйственный праздник.

Евгений Коновалов

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