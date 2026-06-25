В своем докладе член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич подчеркнула, что сегодня в 78 российских регионов свою продукцию поставляют порядка 500 гомельских предприятий.

За последние три года суммарный товарооборот юго-восточного региона Беларуси с Россией превысил 20 миллиардов долларов, а положительная динамика экспорта наших товаров сохраняется с 2019 года.

В 2025 году объем товарного экспорта достиг максимальных показателей, а экспорт услуг российским партнерам вырос в 1,3 раза.

В том числе благодаря Форуму регионов заключаются новые контракты, а бизнес-круги находят новых партнеров, подытожила сенатор.