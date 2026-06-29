Какая температура должна быть на рабочем месте в зависимости от вида работы и какие обязательные правила организации рабочего места в жару существуют для сотрудников и работодателей, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда отметили, что в жару работодатель должен создать безопасные условия труда согласно санитарным нормам.

Для сидячей работы с незначительными физическими нагрузками температура на рабочем месте не должна превышать 25,1-28 градусов (офисные сотрудники, профессии в часовом и швейном производствах, работники медицинских учреждений и образования, программисты, архитекторы, диспетчеры и т.д.). Для более подвижной работы, связанной с некоторыми физическими нагрузками, — 24,1-28 градусов. К таким работникам относятся контролеры, мастера в различных производствах, агрономы, гиды, продавцы непродовольственных товаров, работники таможни, милиции и т.д.

Для работы, требующей постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 кг стоя или сидя, оптимальная температура составляет 22,1-27 градусов. Это наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров, водители бульдозеров, растениеводы, рыбоводы и т.д. Если работа требует умеренных физических нагрузок и перемещения тяжестей до 10 кг, температура не должна превышать 21,1-27 градусов (работники строительной отрасли, животноводы, сварщики, работники по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автодорог и т.д.).

При постоянном перетаскивании тяжестей и значительных физических усилиях температурный режим составляет 20,1-26 градусов (кузнецы, работники сельского хозяйства, вальщики леса, бетонщики, каменщики, грузчики и т.д.). В министерстве обратили внимание, что конкретные температурные режимы указаны в соответствующих санитарных нормативах.

В ведомстве указали, что в жаркую погоду должен быть обеспечен контроль за кондиционированием рабочих зон. Для этого следует установить кондиционеры и вентиляторы, а также наладить работу приточно-вытяжной вентиляции.

Важно организовать бесперебойный доступ к чистой питьевой воде. Вода должна находиться в шаговой доступности и быть комнатной температуры или слегка охлажденной. При соблюдении гигиенических норм роль питьевой воды может выполнять проточная вода.

Для восстановления сил следует обустроить специальные прохладные помещения, где температура должна поддерживаться на уровне 18-20 градусов. В отдельных случаях возможно установление солнцезащитных навесов, особенно при работе на открытом воздухе.

При выполнении работ вне помещений необходимо обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты: головными уборами и спецодеждой из дышащих тканей.

В рабочий регламент следует ввести дополнительные перерывы для отдыха, которые не заменяют обеденный перерыв. Эти технологические паузы включаются в рабочее время и подлежат оплате.

Для минимизации теплового воздействия рекомендуется сместить график выполнения работ на открытом воздухе. Например, дорожные работы или работы на строительных объектах следует переносить на раннее утро или вечернее время.