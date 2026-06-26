26 июня в Беларуси отмечается День прокуратуры. О специфике работы и результатах деятельности, о молодых кадрах корреспонденту «Авангарда» рассказал прокурор района Вячеслав СТАЛОВИЧ:

– Деятельность прокуратуры района по укреплению законности и правопорядка охватывает различные сферы жизнедеятельности общества. Наряду с обеспечением верховенства закона органами власти, правоохранительными и судебными органами, особое место в нашей работе занимает надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи, обеспечение безопасности детей, защита природоохранного законодательства, сохранение исторической правды и памяти.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи одними из основных направлений деятельности являются профилактика семейного неблагополучия, защита прав и законных интересов детей, в том числе признанных находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите. Так, за 2025 год – истекший период 2026-го прокурорские работники приняли участие в 9 судебных заседаниях о лишении родителей родительских прав, по 8 делам заявленные требования удовлетворены. Приняли участие в 50 заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних, 10 из которых – по вопросам признания детей нуждающимися в государственной защите, 5 – по вопросам возврата родителям, когда устранены причины, послужившие основанием для отобрания детей.

Одним из важнейших направлений в деятельности прокуратуры является личный прием граждан. Работа по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц является важнейшей практической задачей по укреплению законности и правопорядка, призванной обеспечивать реальную защиту их прав. За вышеуказанный период в прокуратуру района поступило 64 обращения, из которых по 35 приняты меры прокурорского реагирования. На личный прием в прокуратуру района обратилось 210 граждан. В большинстве случаев граждане обращаются с жалобами на решения органов дознания, а также по вопросам соблюдения жилищного, трудового законодательства, признания членов семьи или родственников недееспособными.

В целях недопущения и профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности сотрудниками прокуратуры осуществляется мониторинг средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет. По его результатам подготовлено и направлено в суд Буда-Кошелевского района 11 заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Немаловажную роль здесь играет информационно-разъяснительная работа по указанной тематике. За полтора года прокурорскими работниками проведено 59 встреч с трудовыми коллективами и учащимися учреждений образования, в ходе которых были разъяснены требования Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

По-прежнему значимой и актуальной остается тема сохранения исторической правды и памяти. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны: устанавливаются новые факты злодеяний фашистов. Кроме того, прокуратурой района большое внимание уделяется увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны, а также исполнению законодательства об обеспечении сохранности объектов историко-культурного наследия Беларуси. По результатам надзорных проверок сотрудниками прокуратуры района государственными органами приняты меры по актуализации персональных данных захороненных лиц, а также по приведению в надлежащее состояние ряда надмогильных сооружений и воинских захоронений.

Не остаются без внимания прокуратуры района и вопросы соблюдения законодательства в агропромышленной сфере района. В осенне-зимний период сотрудниками проводятся проверки по сохранности поголовья КРС и условий их содержания, в весенне-летний – по подготовке к посевным работам, организации процесса по уборке и сохранности урожая.

Данная работа наравне с деятельностью правоохранительных органов и других заинтересованных служб позволяет держать под контролем оперативную обстановку в районе в целом.

Безусловно, немаловажная роль здесь отводится и профессиональному подходу каждого сотрудника, деловым и личностным качествам. Не могу не отметить, что наравне с опытными работниками в нашем коллективе трудятся молодые и перспективные кадры, тем самым создавая условия для преемственности поколений. Благодаря знаниям, приобретенному опыту и стремлению овладеть тонкостями профессии Виктория Стрижнева за непродолжительный период времени прошла путь от помощника до заместителя прокурора района.

Положительный результат по своим направлениям демонстрирует и помощник прокурора района Иван Кольчевский. К работе молодой сотрудник приступил в августе прошлого года после окончания юридического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сегодня в его обязанности входит надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи, гражданско-судебный надзор, надзор за исполнением законодательства о труде и природоохранного законодательства и многое другое. «Спустя год работы чувствую себя более уверенно и самостоятельно. Главная задача – набраться опыта и дальше совершенствоваться во всех направлениях деятельности», – делится помощник прокурора. Самообразование и образование он считает огромным плюсом как в жизни, так и в карьере, поэтому продолжает получать углубленное юридическое образование в ГГУ им. Ф.Скорины в качестве магистранта. Несмотря на занятость, уделяет время спорту. Неслучайно в марте нынешнего года признан лучшим игроком в турнире прокуратуры Гомельской области по мини-футболу. Особенным и памятным для Ивана Кольчевского стал день, когда среди других молодых прокурорских работников принял присягу на площади Государственного флага в Минске, а генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед вручил каждому молодому сотруднику Кодекс чести прокурорского работника. По мнению помощника прокурора, данное издание – ценный подарок и настольная книга.

Вячеслав Сталович поздравляет всех сотрудников и ветеранов районной прокуратуры с профессиональным праздником и направляет слова благодарности за верное служение закону. Прокурор района желает коллегам не терять профессиональных навыков, стоять на страже чести и справедливости, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Наталья Логунова

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