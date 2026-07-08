15 июля директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Витальевич Новик проведет:

— с 8.00 до 9.00 – прямую линию по номеру 7-45-03. Жители района могут обратиться по самым актуальным и острым темам, которые касаются содержания, благоустройства и ремонта придомовых территорий, обслуживания дорожного покрытия, а также наведения порядка на земле, скверах и местах общего пользования. Также можно будет узнать о ходе текущей подготовки жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду;

— с 9.00 до 00 – прием граждан (г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, 3А, кабинет директора).

Все обращения, поступившие как в ходе прямой линии, так и во время личного приема, будут в обязательном порядке зарегистрированы. Вопросы, которые потребуют дополнительного комиссионного обследования или проведения ремонтных работ, руководство предприятия возьмет на особый контроль, а заявители получат официальные ответы в установленные законодательством сроки.