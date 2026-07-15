Середина июля — это не просто дата в календаре. Это время, когда кухни превращаются в алхимические лаборатории, а воздух наполняется густым ароматом малины, смородины и вишни. Но задумывались ли вы, что за привычным нам словом «варенье» скрывается целая кулинарная эпоха?





Несколько фактов об этом лакомстве:

— изначально на Руси «вареньем» называли плоды, уваренные вовсе не на сахаре (который долгое время был дорогой диковинкой), а на меду или густой фруктовой патоке;

— в XVII–XVIII веках варенье было не просто десертом, а… лекарством! Его прописывали от хвори и для восстановления сил. А вишневым лакомством, по историческим хроникам, особенно любил лакомиться Пётр I. В царских и боярских палатах за варкой следили специальные «вареничные мастера»;

— малина содержит салициловую кислоту — природный аспирин, который спасет от простуды зимой. Черная смородина — абсолютный чемпион по витамину С (в «пятиминутке» он сохраняется лучше всего). А вишня богата антоцианами, которые защищают клетки от старения.

Подготовила Екатерина Зайкова