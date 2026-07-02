2 июля в Беларуси будет сокращенным рабочим днем, так как он предшествует Дню Независимости. Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени в такие дни уменьшается на один час.





В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что это правило действует для большинства работников, работающих по стандартному графику.

Как сокращается рабочее время при неполной занятости

Для сотрудников, работающих на неполную ставку, сокращение времени рассчитывается пропорционально.

Например, если человек работает на 0,5 ставки, то в предпраздничный день его рабочее время уменьшается не на час, а на 30 минут.

Когда сокращение не применяется

В организациях с непрерывным производственным циклом уменьшить рабочую смену не всегда возможно. В таких случаях переработка должна компенсироваться.

Работодатель обязан предоставить сотруднику дополнительное время отдыха либо оплатить переработку как сверхурочную работу.

Какие предприятия работают без сокращений

К непрерывным производствам относятся металлургические и химические предприятия, сельское хозяйство, а также службы, работающие круглосуточно: электростанции, почта, скорая помощь и другие организации, обеспечивающие жизнедеятельность населения.

Компенсация сохраняется

Даже если работник трудится полный рабочий день в предпраздничную дату, это не означает, что сокращенный час «сгорает». В таких случаях он подлежит компенсации в установленном порядке.

mlyn.by