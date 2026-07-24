24 июля в 20.25 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в д. Блюднице.





В результате пожара уничтожена кровля здания на всей площади. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:

— не курите в постели и в других местах для сна;

— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;

— детская шалость с огнем – это результат родительской беспечности. Позаботьтесь о том, чтобы спички, зажигалки и другие опасности предметы находились вне зоны доступа детей;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит спящего человека;

— не забывайте выключать электроприборы из сети перед сном, и уходя из дома;

— соблюдение этих простых правил может спасти жизнь и предотвратить трагедии.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112!

По информации Буда-Кошелевского РОЧС