В соответствии с Директивой Гомельского областного военного комиссариата 30 июля 1938 года был образован Буда-Кошелевский районный военный комиссариат.

31 августа 2015 года, в связи организационно-штатными мероприятиями, путем слияния с Чечерским районным военным комиссариатом, образован военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Сегодня военный комиссариат — это сплоченный коллектив, который обеспечивает выполнение задач мобилизационной готовности, учетно-призывной работы, и это далеко не полный перечень задач, которые ежедневно выполняются личным составом военного комиссариата.

newsgomel.by