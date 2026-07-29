31 июля в Республике Беларусь пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегни себя и своих пассажиров!», направленный на пропаганду пользования средств пассивной безопасности (ремни, детские удерживающие устройства, шлемы).

На территории Гомельской области за январь-июнь 2026 года произошло 162 (207;-45) дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП), в которых 17 (32;-15) человек погибли и 228 (187;-41) получили различные травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 17 (33; -16) ДТП, в которых погибли 3 (2; +1) и 15 (34; -19) травмированы. А ведь цифры статистики погибших и раненых в ДТП людей могли бы быть значительно меньше, сели бы все, без исключения не пренебрегали Правилами дорожного движения в общем и не отказывались от использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров в частности, отправляясь в поездки даже на короткие расстояния.

А именно использование ремней безопасности − это самый простой способ улучшить свою безопасность в любом транспортном средстве, и неважно, водитель вы или пассажир. В противном случае это в буквальном смысле слова станет вопросом жизни и смерти.

Последнее дорожно-транспортное происшествие тому подтверждение. В Житковичском районе в результате попутного столкновения легкового автомобиля и грузового, погибли 3 человека и 1 тяжело травмирован. Ни один из пассажиров, в том числе и водитель, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Именно ремни безопасности удерживают пассажиров в наиболее безопасном положении — на своем месте. Эти средства защиты сделаны из специального материала, отличительными характеристиками которого являются прочность и возможность так растягиваться, чтобы уменьшить энергию от внезапного столкновения, сглаживая эффект удара. Можно подумать, что с существованием других автомобильных мер безопасности ремни уже устарели. Но доказано, что они по-прежнему выполняют наиболее важную роль в защищенности в транспортных средствах. На самом деле, в то время как подушки безопасности повышают эффективность ремней на целых 40%, сами по себе они не так эффективны.

На самом деле, что же происходит с сидящим в автомобиле, если он попадает в ДТП? Что угрожает жизни и здоровью людей, находящихся в салоне автомобиля в момент совершения ДТП? Какова же эффективность ремней безопасности?

Как показывают наблюдения специалистов — под действием силы инерции люди, перемещаясь, ударяются о различные предметы интерьера, выбрасываются через лобовое стекло, ударяются друг о друга. Именно в этот момент они, в основном и получают травмы. Поэтому роль и значение ремней безопасности в предотвращении передвижения человека внутри автомобиля во время его столкновения неоспоримо велика. Главное в этом случае удержать человека на месте и тем самым уберечь его от травм или, в определенной степени, уменьшить их тяжесть.

Применение ремней безопасности во время движения может спасти вашу жизнь, но только в том случае, если вы пользуетесь ими должным образом. Как же правильно пристегиваться? Ремень должен идти через плечо, не под рукой, и он должен быть максимально удобен для вашего тела. Если во время ДТП плечевой ремень был пристегнут неправильно, это может привести к травме ребер, гематомам или повреждению внутренних органов. Поясной ремень должен лежать низко над бедрами, а не на животе.

Кроме того, важно помнить, что использование ремней безопасности обязательно как на передних, так и на задних сиденьях всех транспортных средств, оборудованных ими.

Немаловажной в легковом автомобиле является перевозка самых главных пассажиров — детей — она должна быть безопасной.

Помните, что согласно пункту 178 Правил дорожного движения, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, осуществляется с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Запрещено также при перевозке держать детей на руках, так как при столкновении, например, на скорости 40 км/ч ребенок весом 5,5 кг оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 кг. Удержать такой вес, особенно женщинам, вряд ли удастся. А самых маленьких детей, малышей в возрасте до 18 месяцев, безопаснее всего перевозить в детском сиденье, установленном сзади спинкой вперед. Так при столкновении обеспечивается хорошая защита затылка и спины. Кроме того, детские сиденья для детей весом 9-18 кг должны оборудоваться ремнями с пятью точками крепления. Такая схема позволяет распределить ударную нагрузку при столкновении по большей поверхности тела ребенка, чем снижается вероятность получения тяжелых травм.

Не стоит забывать и об основных правилах эксплуатации детских удерживающих устройств:

для обеспечения безопасности при перевозке детей, а также в процессе установки и использования удерживающих устройств следуйте заводской инструкции;

каждый ребенок должен быть обеспечен своим удерживающим устройством (устройства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не производятся);

проверяйте крепление устройства к автомобилю перед каждой поездкой, даже если в нем нет маленького пассажира, — незакрепленное кресло представляет серьезную опасность;

обязательно используйте удерживающие устройства и пристегивайте детей ремнями безопасности, независимо от продолжительности поездки;

при применении штатных ремней безопасности для фиксации детей старше 3-4 лет следите, чтобы они охватывали туловище через плечо и в районе пояса;

если вес и размеры ребенка превысили допустимую величину замените специализированное устройство на другое или подгоните универсальное под необходимые размеры.

Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, необходимо быть максимально сосредоточенным и не совершать необдуманных поступков за рулем. Поймите, зачастую, судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь он пассажир и подвергается такой же или даже большей опасности, чем взрослые, так как его организм еще достаточно хрупок.

Да, порой, дети не любят сидеть в своих автомобильных сидениях, когда они маленькие, поэтому поощряйте своих детей, чтобы они использовали детский ремень безопасности. Покажите им, что мама и папа пристегиваются сами, поэтому они должны делить то же самое. Будьте примером для подражания.

Периодически возникает вопрос, так кто должен быть пристегнут при движении в транспортном средстве?!

Согласно пункту 9.5 ПДД, допускается не пристегиваться ремнем безопасности только:

лицам, обучающим управлению механическим транспортным средством, когда им управляет ученик (сам он должен быть пристегнут);

пассажирам автомобиля оперативного назначения;

водителям автомобиля-такси при движении в населенном пункте во время перевозки пассажира;

пассажирам и водителям с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

В иных случаях, при управлении транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами наступает административная ответственность согласно действующего законодательства в виде наложения штрафа в размере до 1 базовой величины. При повторном нарушении вышеуказанных норм в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до 4 базовых величин. В случае неиспользования детского удерживающего устройства повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания, водитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.

Уважаемые водители! Не позволяйте себе или тем, кто оказался рядом с вами в автомобиле, стать еще одной единицей в печальной статистике ДТП. Пристегивайтесь и напоминайте об этом своим друзьям, даже если вы просто переезжаете из одной стоянки на другую. Сохраните здоровье и жизнь свою и ваших близких!

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД