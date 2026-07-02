С наступлением жаркого сезона многие из граждан стремятся провести время у водоемов: окунуться в прохладную воду, позагорать на берегу и насладиться природой. Однако, не все отдыхающие соблюдают правила безопасности, что может привести к трагическим последствиям.

В целях профилактики гибели людей на воде спасатели Буда-Кошелевского РОЧС ежедневно проводят профилактические рейды по местам отдыха у водоемов и несанкционированным пляжам. Во время этих рейдов сотрудники РОЧС беседуют с гражданами, отдыхающими у воды, и напоминают им о важных правилах безопасности. Одним из ключевых моментов является строгий запрет на купание в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь снижает реакцию и может привести к необдуманным поступкам, что особенно опасно на воде.

Также спасатели акцентируют внимание на том, что малолетние дети не должны оставаться без присмотра у водоемов. «Одно мгновение — и ребенка спасти попросту не удастся», — подчеркивает инспектор сектора надзора и профилактики Данила Шундиков. Родители должны помнить, что безопасность их детей — это прежде всего их ответственность.

В ходе бесед спасатели приводят примеры печальных происшествий, которые произошли в недавнем времени, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности. Эти примеры служат напоминанием о том, что несоблюдение элементарных мер предосторожности может привести к трагедии.

Спасатели также вручают отдыхающим обучающие буклеты, содержащие основные правила безопасности жизнедеятельности на воде. Эти материалы помогут гражданам лучше понять, как избежать опасных ситуаций и обеспечить безопасность своей семьи и себя.

Помните! Отдых у воды должен быть не только приятным, но и безопасным. Соблюдайте правила поведения на водоемах, следите за детьми и не забывайте о собственном здоровье. Будьте внимательны и осторожны — ваша безопасность в ваших руках!

По информации Буда-Кошелевского РОЧС