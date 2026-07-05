5 августа директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Витальевич Новик проведет:
— с 8.00 до 9.00 – прямую линию по номеру 7-45-03;
— с 9.00 до 13.00 – прием граждан (г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, 3а).
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