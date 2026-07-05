Покупка автомобиля в лизинг уже давно стала привычным инструментом для бизнеса. Несколько иначе обстоят дела с частными клиентами, многие из которых до сих пор верят в мифы, связанные с лизингом. Эти заблуждения мешают людям делать осознанный выбор, который зачастую не ограничен покупкой за наличные или в кредит.

В этой статье мы разберем самые распространенные страхи покупателей и посмотрим, как лизинг авто работает на практике.

Миф №1. Лизинг — только для компаний

Как бы странно это ни звучало, но некоторых покупателей до сих пор отпугивает само понятие — автолизинг. Они считают, что такой вариант подходит только фирмам с большим автопарком.

На самом деле услуги лизинговых компаний доступны всем: как юридическим, так и физическим лицам. Более того, они позволяют использовать и впоследствии выкупить не только новые, но и подержанные машины.

Миф №2. Машина не моя — это опасно

Еще одним распространенным заблуждением является прямое сравнение лизинга с арендой, когда оплачивается только пользование чужой машиной.

Да, пока действует договор, автомобиль действительно принадлежит лизинговой компании. Но клиент при желании может выкупить его по остаточной стоимости или на других условиях, обозначенных в договоре. Еще одним важным отличием от аренды является то, в лизинг можно взять практически любую машину по объявлению о продаже.

Миф №3. Лизинговый автомобиль нельзя продать

Этот миф проистекает из предыдущего: если машина в собственности у лизингодателя, то лизингополучатель никак не может ею распоряжаться, например, продать — доступно только использование.

На самом деле доля правды тут есть, но во многих лизинговых программах предлагаются гибкие решения. Например, авто можно выкупить досрочно, переоформить лизинг на третье лицо, обменять лизинговый автомобиль на другой по программе trade-in.

Миф №4. Лизинг дороже кредита

В определенных случаях может показаться, что лизинговые платежи всегда выше, чем платежи по автокредиту. Это приводит к тому, что люди боятся переплачивать за услуги.

На практике затраты определяются множеством факторов, среди которых размер аванса, длительность договора и многое другое. Т.е. нужно сравнивать условия в каждом конкретном случае.

Миф №5. В лизинге много скрытых платежей

Некоторые покупатели до сих пор опасаются комиссий, штрафов и дополнительных расходов, которые могут появиться по неочевидным причинам.

Современные лизинговые компании предлагают работу по предельно прозрачным договорам, в которых обозначены все условия: размер ежемесячного платежа, условия выкупа, штрафы и другое. Клиенту остается только внимательно изучить договор, чтобы в будущем не возникло неприятных сюрпризов.

Вместо заключения

Получается, что основная часть страхов вокруг автолизинга вызвана устаревшими представлениями или непониманием того, как это работает на самом деле. Если внимательно изучать условия и выбирать из нескольких компаний, лизинг может стать удобным и выгодным способом покупки машины.

WIGO предлагает услуги по лизингу авто физическим лицам. Сумма финансирования может составлять от 2 до 70 тыс. BYN, аванс — всего от 15%. Для оформления договора не обязательно официальное трудоустройство в РБ и обычно не требуется поручительство. Из документов нужен только паспорт или ВНЖ в Беларуси. Подробнее на официальном сайте: https://www.wigo.by/.

УНП 192981714