За рулем одного из зерноуборочных комбайнов – Игорь Парфененко. В сельхозпредприятии он работает 16 лет, и нынешняя страда для него далеко не первая. Несмотря на богатый опыт, с каждой новой жатвой в нем просыпается соревновательный азарт: хочется улучшить собственные показатели.

В «соперниках» – тандем комбайнеров Василия Малявко и Александра Прокопенко. Василий Васильевич – руководитель физического воспитания в Рогинской школы, однако ежегодно в период отпуска в уборочную кампанию пополняет ряды комбайнеров сельхозпредприятия. В этом году свои силы в жатве решил попробовать и Александр Прокопенко.



Одновременно на полях идет подбор и прессование соломы. Это зона ответственности тракториста-машиниста Андрея Мельникова.

Евгений Коновалов

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