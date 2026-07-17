Золотые правила здоровья помогут вам сохранить хорошую физическую форму и прекрасное самочувствие даже в пожилом возрасте.

С возрастом организм человека меняется: сначала мы растем и созреваем, к 30 годам достигаем пика своего развития, а затем тело начинает стареть. Однако это не должно нас пугать. Здоровый образ жизни физическая активность и правильное питание поможет сделать нашу жизнь в «золотом» возрасте полноценной, активной и приятной.

С возрастом снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, ожирения, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета, онкологических и других патологий. Однако, следуя золотым правилам здоровья, можно замедлить процесс старения и сохранить бодрость на долгие годы.

Шесть правил здоровой старости:

Движение жизнь: вот первое правило достижения активной старости. Основа здоровья физическая активность, которая не должна прекращаться. Достаточно уделять ей хотя бы полчаса ежедневно.

Здоровое питание. Главный принцип здесь не переедать, то есть поддерживать баланс между потребленной и расходуемой энергией (поел двигайся). Многочисленные исследования показывают: чем меньше калорий употребляет человек, тем больше у него шансов на долгую жизнь. В молодом и среднем возрасте необходимо стараться употреблять меньше соли, так как она способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от вредных привычек. Как показывает статистика и ряд проведенных исследований, курящие люди теряют в среднем до 14 лет жизни, а употребление алкоголя в больших дозах укорачивает жизнь в среднем до 10 лет.

Профилактика. Важно следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови, артериальным давлением, проходить скрининг на онкологические заболевания, знать свой индекс массы тела и после 60 лет пройти тест на плотность костной ткани.

Дело по душе. Поддержание умственной и творческой активности, интереса к жизни до глубокой старости одно из важных правил долгожителей.

Социальные связи. Долго живет тот, кто ведет активную социальную жизнь, общается с друзьями, состоит в счастливом браке. Поэтому, когда человек выходит на пенсию и теряет многие связи, ему очень важно найти новый круг общения и единомышленников. Словом, свободное время надо заполнять по максимуму.

Здоровая старость в ваших руках! Не упустите возможность ее продлить!

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»