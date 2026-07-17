Золотые правила здоровья помогут вам сохранить хорошую физическую форму и прекрасное самочувствие даже в пожилом возрасте.

С возрастом организм человека меняется: сначала мы растем и созреваем, к 30 годам достигаем пика своего развития, а затем тело начинает стареть. Однако это не должно нас пугать. Здоровый образ жизни — физическая активность и правильное питание — поможет сделать нашу жизнь в «золотом» возрасте полноценной, активной и приятной.

С возрастом снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, ожирения, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета, онкологических и других патологий. Однако, следуя золотым правилам здоровья, можно замедлить процесс старения и сохранить бодрость на долгие годы.

Шесть правил здоровой старости:

Движение — жизнь: вот первое правило достижения активной старости. Основа здоровья — физическая активность, которая не должна прекращаться. Достаточно уделять ей хотя бы полчаса ежедневно.

Здоровое питание. Главный принцип здесь — не переедать, то есть поддерживать баланс между потребленной и расходуемой энергией (поел — двигайся). Многочисленные исследования показывают: чем меньше калорий употребляет человек, тем больше у него шансов на долгую жизнь. В молодом и среднем возрасте необходимо стараться употреблять меньше соли, так как она способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от вредных привычек. Как показывает статистика и ряд проведенных исследований, курящие люди теряют в среднем до 14 лет жизни, а употребление алкоголя в больших дозах укорачивает жизнь в среднем до 10 лет.

Профилактика. Важно следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови, артериальным давлением, проходить скрининг на онкологические заболевания, знать свой индекс массы тела и после 60 лет пройти тест на плотность костной ткани.

Дело по душе. Поддержание умственной и творческой активности, интереса к жизни до глубокой старости — одно из важных правил долгожителей.

Социальные связи. Долго живет тот, кто ведет активную социальную жизнь, общается с друзьями, состоит в счастливом браке. Поэтому, когда человек выходит на пенсию и теряет многие связи, ему очень важно найти новый круг общения и единомышленников. Словом, свободное время надо заполнять по максимуму.

Здоровая старость — в ваших руках! Не упустите возможность ее продлить!

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»