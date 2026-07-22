В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Пуховичи – Талька 4 и 5 августа 2026 года поезда межрегиональных и региональных линий на участке Минск – Осиповичи будут следовать измененным расписанием и маршрутом, отдельные поезда будут отменены.

Так, отменяются из обращения:

4 августа 2026 года – поезда №708, №740 Минск – Гомель и №715 Гомель – Минск;

5 августа 2026 года – поезда №707, №755 Гомель – Минск и №716, № 622 Минск – Гомель.

Кроме того, 4 августа 2026 года отменяются из обращения беспересадочные вагоны Гомель – Гродно – Гомель в составах поездов №621-687/634-622, отправлением из Гомеля и Гродно.

Измененным расписанием и маршрутом будут курсировать:

4 августа 2026 года:

поезд №874 Мозырь – Осиповичи отправлением из Мозыря в 17.57 с прибытием на станцию Осиповичи-1 в 20.38;

поезд №876 Осиповичи – Мозырь отправлением со станции Осиповичи-1 в 20.54 и прибытием на станцию Мозырь в 23.50.

5 августа 2026 года:

поезд №742 Минск – Могилев отправлением из Минска в 9.15 проследует измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная и прибудет на станцию Могилев-1 в 12.46;

поезд №744 Могилев – Минск отправлением из Могилева в 7.15 будет следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10.47.

Кроме того, поезд №876 Мозырь – Минск отправится из Мозыря в 7.57 и прибудет в Минск в 12.27, а поезд №757 Гомель – Минск отправится из Гомеля в 9.52 (вместо 7.28) и прибудет в столицу Беларуси в 13.44.

Для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении с Гомельским регионом Белорусской железной дорогой назначены следующие поезда:

4 августа 2026 года:

поезда №693/672 Гомель – Минск – Гомель отправлением из Гомеля в 9.05 и прибытием в Минск в 13.28. В обратном направлении поезд отправится из Минска в 15.52 и прибудет на станцию Гомель в 19.31;

поезд №621 Гомель – Калинковичи – Минск отправлением из Гомеля в 22.10 будет следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная с прибытием на станцию Минск-Пассажирский 5 августа 2026 года в 8.42;

поезд №642 Минск-Гомель отправлением из Минска в 21.00 будет следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная с прибытием на станцию Гомель 5 августа 2026 года в 7.29;

поезд №885/886 Гомель – Осиповичи – Гомель отправится из Гомеля в 19.08 и прибудет в Осиповичи в 21.16. В обратном направлении состав отправится 5 августа 2026 года из Осиповичей в 8.08 и прибудет на станцию Гомель в 10.16.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни на участке Минск – Осиповичи поезда региональных линий экономкласса также будут следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные будут отменены. Между станциями Пуховичи и Талька будет организована доставка пассажиров к отдельным поездам автобусами по железнодорожным билетам.

Более подробную информацию можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

rw.by