Белорусские аграрии намолотили 2 млн тонн зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



По оперативным данным на 28 июля, с полей страны намолочено 2051 тыс. т зерна. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Средняя урожайность составляет 39,1 ц/га.

Общий каравай в разрезе областей: Брестская — 585 тыс. т, Минская — 433 тыс. т, Гродненская — 388 тыс. т, Гомельская — 347 тыс. т, Могилевская — 192 тыс. т, Витебская — 106 тыс. т.