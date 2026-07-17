В Беларуси намолочено 884 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 17 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 10% площадей, что составляет 207 тыс. га от плана в 2 млн 2 тыс. га. «Средняя урожайность — 42,7 ц/га, что на 4,4 ц/га выше аналогичного периода прошлого года. Урожайность выше прошлогодней фиксируется по всем областям», — отметили в пресс-службе.

В разрезе областей намолочено: Минская — 234 тыс. т, Брестская — 211 тыс. т, Гродненская — 197 тыс. т, Гомельская — 127 тыс. т, Могилевская — 77 тыс. т, Витебская — 38 тыс. т.

Озимый рапс на зерно убран на 68 тыс. га (более 15% площадей от 441 тыс. га). Намолочено 156 тыс. т урожайностью 23 ц/га, что на 2,3 ц/га выше прошлогоднего.

Вытереблено льна на 13 тыс. га, что составляет 29% площадей. Темпы почти в два раза превышают прошлогодние, динамику сохраняют все области.

Скошено трав вторым укосом на площади 523 тыс. га, что составляет 52% от плана в 1 млн 10 тыс. га. Заготовлено сена 353 тыс. т (49%). Силоса получено 323 тыс. т, что составляет более 1% от плана в 20 млн 519 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 3 млн 110 тыс. т (31% от плана в 10 млн 131 тыс. т).

Сенажа заготовлено 10 млн 150 тыс. т, что составляет 71% от плана в 14 млн 309 тыс. т. В разрезе областей: Минская — 2 млн 531 тыс. т (72%), Брестская — 1 млн 756 тыс. т (58%), Гродненская — 1 млн 708 тыс. т (63%), Могилевская — 1 млн 560 тыс. т (94%), Витебская — 1 млн 378 тыс. т (72%), Гомельская — 1 млн 217 тыс. т (80%).

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев составляет 88% к плану.