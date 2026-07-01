Белорусские банки с 1 июля будут собирать данные о геолокации клиентов для защиты от мошенников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального банка.

В Беларуси утвержден стандарт финансовых услуг и технологий «Банковская деятельность. Обеспечение информационной безопасности. Цифровой отпечаток устройства». У банков с 1 июля обязательно наличие антифрод-системы. Это система, которая по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия, мошенничество и приостанавливает платежи либо подсвечивает красную зону.

С 1 июля все банки в Беларуси обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток — уникальный набор параметров (модель устройства, версия ПО, настройки браузера, геолокация и др.), он предназначается для надежной идентификации пользователей и предотвращения мошенничества. При первом входе пользователя в систему дистанционного обслуживания банк формирует и хранит эталонный цифровой отпечаток его устройства. Мошенники не смогут осуществить несанкционированную платежную операцию, похитив пароль, войти в систему, подменив геолокацию. Антифрод-система банка увидит несоответствие и остановит операцию. Доступ блокируется до подтверждения клиентом, что операция осуществляется именно им. При этом количество устройств не ограничено и эталонных отпечатков может быть несколько.

В числе собираемых банками параметров об устройстве — данные о его местоположении. Банки обязаны не только проинформировать пользователя системы дистанционного обслуживания о сборе таких данных, но и получить его разрешение.

Все данные цифрового отпечатка устройства хранятся в зашифрованном виде, никому не передаются и используются исключительно в антифрод-системе в момент входа в систему дистанционного обслуживания банка.