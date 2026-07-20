Чего белорусам ждать от погоды 21-26 июля, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



«В течение ближайшей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые откроют путь прохладным воздушным массам с северо-запада Европы. Температурный фон по стране понизится и будет в основном на 1-3 градуса ниже климатической нормы, при этом без дождей не обойдется», — сообщили в Белгидромете.

Во вторник, 21 июля, ночью в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром и днем на большей части территории — дожди. Днем местами возможны грозы, сильные дожди и усиление ветра порывами 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градуса, по востоку — до плюс 26.

В среду, 22 июля, на большей части территории страны обещают дожди, днем местами грозы. В некоторых районах возможно усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем — от плюс 14 по северу до 23 градусов по юго-западу.

В четверг, 23 июля, ночью местами, днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируют слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 16-23 градуса, по юго-востоку — до плюс 25.

В пятницу, 24 июля, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем — 18-25 градусов.

В субботу, 25 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Днем в некоторых районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем — плюс 20-27 градусов.

В воскресенье, 26 июля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируют слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем — 21-28 градусов.

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