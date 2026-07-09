Правоохранители Могилевской области обеспечат безопасность участников и гостей международного фестиваля «Александрия собирает друзей». Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности Артур Шахлай отметил, что главная цель правоохранителей — обеспечение безопасности граждан. Им следует быть готовыми к досмотру, включая проверку носимых вещей.

В местах массового скопления людей запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и пиротехнику. Нельзя проносить муляжи или имитаторы опасных предметов, а также находиться в состоянии алкогольного опьянения. Запрещен пронос алкоголя в стеклянной или металлической таре.

При обнаружении подозрительных предметов, лиц или противоправных действий необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему наряду милиции или позвонить по номеру 102.

Для обеспечения безопасности дорожного движения 11 июля будет ограничено движение транспорта. Перекрытие планируется с 15.00 до 24.00 (время может корректироваться) на мосту через Днепр от д.Копысь Витебской области до аг.Александрия.

Парковка для легковых автомобилей организована на подъезде к д.Межник и в самой Копыси. От этих мест до зоны проведения фестиваля с 12.00 до 03.00 будут курсировать автобусы. Маршрут пройдет по улицам Шкловской и Копысской.