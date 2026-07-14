В ходе проверки законности и эффективности использования земель в регионе КГК Гомельской области установлено нарушение земельного законодательства.

Так, в 2018 году решением одного из райисполкомов изъято и переведено в неиспользуемые 5,3 га фактически возделываемых пахотных земель.

По факту на изъятом участке на протяжении 7 лет бывший землепользователь (сельхозорганизация) продолжал выращивать злаковые культуры.

После вмешательства КГК Гомельской области незаконное решение о переводе сельхозземель в неиспользуемые отменено. В настоящий момент пашня предоставлена сельхозпредприятию для ведения сельского хозяйства.

КГК Гомельской области