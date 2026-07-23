Теперь жители Буда-Кошелево могут получать заказы из онлайн-гипермаркета 21vek.by быстрее и удобнее — не дожидаясь курьерской доставки. Для этого достаточно воспользоваться пунктом выдачи заказов, который начал работу в городе.

Новый формат получения покупок открывает покупателям доступ ко всему каталогу площадки: более 1,3 миллионов наименований, включая бытовую технику, электронику, строительные материалы, садовый инвентарь, косметику и товары повседневного спроса.

Пункт выдачи расположен по адресу: ул. Комсомольская, 2А. Забрать свой заказ можно в комфортное время — со вторника по субботу с 12.00 до 19.00.

Оформить покупку с доставкой в пункт выдачи в Буда-Кошелево можно на сайте или в мобильном приложении 21vek.by, выбрав соответствующий адрес в личном кабинете при оформлении заказа.