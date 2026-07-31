Житель района, работавший трактористом-машинистом на одном из сельхозпредприятий, в мае-июне текущего года, находясь на различных участках, слил свыше 800 литров дизельного топлива с помощью шланга из бака в канистры. Ущерб, причиненный хозяйству, составил порядка 1940 рублей.

Согласно ч.1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь, похитителю грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью.

Окончательное решение по делу вынесет суд.

Подготовила Татьяна Титоренко