Буда-Кошелевским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Гомеля, который в июле текущего года вблизи одного из отселенных населенных пунктов района путем сбора с дикорастущих растений рода Конопля (Cannabis) получил опасное наркотическое средство, неиспользуемое в медицинских целях, – марихуану. До изъятия его сотрудниками правоохранительными органами без цели сбыта хранил у себя дома.

Согласно ч.1 ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Окончательное решение по делу вынесет суд.

Подготовила Татьяна Титоренко