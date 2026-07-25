Яркие праздничные события объединили жителей и почетных гостей.

По традиции на празднике чествовали тех, кто вносит вклад в развитие населенных пунктов. Радостным подарком для всех присутствующих также стал праздничный концерт. Выступали как коллективы, так и индивидуальные исполнители. Музыкальные номера создавали неповторимую атмосферу праздника.

Кроме того, в этот день для гостей были организованы гостинные дворвы и выставки творчества местных жителей.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников