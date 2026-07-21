Александр КОВАЛЕВ, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, поделился мнением по итогам селекторного совещания:



– Полностью согласен с Главой государства, что уборочная страда – не только определенный экзамен, итог годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности. Уверен, что с поставленными задачи мы справимся, так как к жатве подошли серьезно. Комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы исправны, за каждой единицей техники закреплены квалифицированные работники.

Готовность комбайнов составляет 99%. Планируем, что валовой сбор зерна вместе с кукурузой составит порядка 100 тыс. тонн.

Все сельхозпредприятия района обеспечены топливом, необходимыми запчастями для своевременного ремонта и обслуживания техники.

В этом году условием успешной работы является надежность сушильного оборудования. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки. Для этого в работу запущены 18 зерноочистительно-сушильных комплексов.

И еще один немаловажный фактор: наши аграрии привыкли к капризам погоды и, учитывая опыт предыдущих кампаний, выработали свои эффективные способы в работе.

Вместе с тем для успешной жатвы важна и дисциплина, которая должна быть железной и с точки зрения соблюдения технологии, и с точки зрения отношения к своим обязанностям на всех уровнях – от руководителя до первичного звена. Чтобы избежать хищения топлива, недобросовестного исполнения своих обязанностей, руководителям хозяйств необходимо управлять уборочной в поле, а не из окна кабинета.