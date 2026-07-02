Июль 2024 года стал для Будакошелевщины тяжелым испытанием. Прошедший по территории ураган повалил тысячи гектаров леса, оставив после себя огромные площади поврежденных насаждений, которые требовалось оперативно расчистить и вернуть к жизни. Лесоводы района, приступив к ликвидации последствий стихии, работали без выходных.

Однако убрать поваленные деревья – лишь половина дела. Одна из главных задач – восстановить леса. И здесь ключевую роль играет постоянный лесной питомник, который находится вблизи п. Березина.

Как сказал однажды директор опытного лесхоза Сергей Лозко, питомник – это лесной роддом. Именно здесь под пристальным присмотром начальника питомника Сергея Докучаева рождаются будущие буда-кошелевские леса.

Питомнику уже около десяти лет. Его территория – 5,2 га, из них продуцирующая часть – 3,2 га, включая теплицы. На первый взгляд цифра скромная, но этого достаточно, чтобы полностью обеспечивать потребности лесхоза в посадочном материале.

Ассортимент широкий, основные лесообразующие породы – сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза повислая, ольха черная, ясень, клен, липа, лиственница. В этом году выращивают порядка 2,5 млн. сеянцев и саженцев, среди них – 2,2 млн. сосны, 85 тыс. лиственницы, 80 тыс. березы, 15 тыс. дуба. И это только основные позиции. Постепенно расширяется и декоративное направление: уже начали выращивать пихту, а в планах – эксперименты с другими видами.

Но понятное дело, просто посеять – мало. Главное – вырастить качественный посадочный материал, который хорошо приживется и даст новый лес. Для этого в питомнике используются современные технологии. Например, система рампового полива в теплицах и на полях доращивания, позволяющая регулировать интенсивность орошения, подкармливать растения, создавать для каждого вида оптимальные условия. А в теплицах установлена самооткрывающая и закрывающая люки автоматика, которая реагирует на температуру и осадки.

– К выращиванию мы стараемся подходить посадочного материала грамотно и вдумчиво. Используем торф с определенной кислотностью, подбираем удобрения, следим за каждым этапом роста. В этом году попробовали выращивать лиственницу в кассетах – пошла очень хорошо. Дуб тоже дает неплохие результаты, – рассказывает Сергей Докучаев.

В питомнике активно занимаются березой повислой, отказавшись от старых методов, когда семена просто высевали в открытый грунт. Теперь березу выращивают в специальных коробах – деревянных конструкциях с песком и торфом. Этот метод обеспечивает практически 100-процентную всхожесть, сводит к минимуму прополку и позволяет получить качественный посадочный материал за один сезон.

– Если береза растет в поле, то из-за погодных условий выход стандартного посадочного материала не всегда удовлетворительный. А в коробах совсем другое дело. При хорошем поливе через 4-5 дней уже видно, как семена прорастают, – поясняет Сергей Васильевич. – Этот метод мы опробовали в прошлом году и убедились в его эффективности.

Питомник работает круглый год. Семена собирают осенью, стратифицируют, готовят к посеву. Весной начинается посев, затем – уход, прополка, полив, подкормка. Подросшие сеянцы размещаются на полях доращивания.

После буреломов необходимость в качественном посадочном материале выросла в разы. И с этим вопросом лесхоз справляется, полностью обеспечивает себя сеянцами и саженцами. Благодаря труду лесоводов на питомнике, лесхоз не только восстанавливает собственные лесные массивы, но и, при необходимости, помогает предприятиям района для благоустройства родного края.

Работа в питомнике – это труд, который не виден постороннему глазу, но именно с него начинается восстановление леса. От маленького желудя до могучих будакошелевских дубрав – долгий путь, который проходит под контролем профессионалов. И когда через много-много лет на месте буреломов снова зашумит зеленый лес, это будет заслуга тех, кто сегодня день за днем растит его в теплицах и на полях доращивания.

Елизавета МАЛАЯ

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