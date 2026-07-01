Мероприятие также приурочено к знаковой для белорусского народа дате – 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Неслучайно старт велопробегу, в котором приняли участие школьники, учащиеся, представители трудовых коллективов, был дан у центрального входа аграрно-технического колледжа. Открывая велопробег, директор учреждения образования Николай Адашкевич поздравил всех присутствующих с Днем Республики, пожелал позитивного настроя, удачи, гордо нести традиции, заложенные дедами и прадедами, а нашей любимой Беларуси – дальнейшего развития и процветания.

Примечательно, что велосипедисты вместе проследовали по городским улицам, а на знаковом для будакошелевцев месте – Кургане Славы – возложили цветы и почтили память героев-освободителей.